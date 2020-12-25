شاهد.. تفاصيل كاشفة لسقوط مركبة من جسر الملك خالد بمكة وإصابة قائدها

★ ★ ★ ★ ★

فيما باشر "المدني" الحادث ونقلت الحالة للمستشفى وتولى "المرور" التحقيق

تعرض مواطن، مساء أمس، لإصابات متعددة بعد سقوط مركبته من أعلى جسر الملك خالد؛ وذلك دون أن تتضرر مركبات أخرى نتيجة السقوط.

وبحسب معلومات "سبق" فإن حادث تصادم وقع بين مركبتين إحداهما من نوع وانيت هايلوكس فوق جسر الملك خالد، وتسبب الحادث في انحراف الوانيت وتعديها السياج الحديدي وسقوطه أسفل الجسر.

وباشرت دوريات المرور والدفاع المدني وفرق الهلال الأحمر الحادث، وجرى إخراج المصاب ونقل عن طريق فرق الهلال الأحمر الى مستشفى الملك فيصل، فيما تولت إدارة مرور العاصمة المقدسة التحقيق في الحادث.

حادث تصادم جسر الملك خالد