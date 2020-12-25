القائمة الكاملة لمستشفيات عزل كورونا في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، رفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات؛ لمواجهة واستقبال واستيعاب حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتضم الشرقية أكثر من 30 مستشفى حكومي بمختلف مراكز ومدن المحافظة، جرى تخصيص أكثر من 90% منها لاستقبال حالات الاشتباه والإصابة بالفيروس، وذلك بالمستشفيات التالية:

مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، مستشفى مبرة الزقازيق التابعة لهيئة التأمين الصحي، مستشفى الزقازيق العام، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى القنايات المركزي، مستشفى بلبيس المركزي، مستشفى الزوامل المركزي، مستشفى منيا القمح المركزي، مستشفى السعديين المركزي، مستشفى مشتول السوق المركزي، مستشفى القرين المركزي، مستشفى أبو حماد المركزي، مستشفى ديرب نجم المركزي.

كما جرى تخصيص مستشفى ههيا المركزي، ومستشفى أبو كبير المركزي، ومستشفى الإبراهيمية المركزي، ومستشفى الصوفية المركزي، ومستشفى تلراك المركزي، ومستشفى حميات سنجها بكفر صقر، ومستشفى أولاد صقر المركزي، ومستشفى فاقوس المركزي، مستشفى حميات فاقوس، مستشفى الحسينية المركزي، مستشفى الصالحية المركزي.

وبالنسبة للحالات العادية والحوادث، جرى الاتفاق على تحديد أيام السبت والأحد والاثنين والأربعاء لاستقبال الحالات بمستشفيات جامعة الزقازيق، ويومي الجمعة والثلاثاء لاستقبال الحالات بمستشفى الزقازيق العام، ويومي الثلاثاء والخميس لاستقبال الحالات بمستشفى مبرة الزقازيق التابعة للتأمين الصحي، ويوم الخميس لاستقبال الحالات بمستشفى القنايات المركزي؛ وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية اللازمة للحوادث والطوارئ.

في سياق آخر، تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عدة أماكن مختلفة؛ تمهيدًا لاختيار أفضل الأماكن المناسبة لتطعيم المواطنين الأكثر عرضة للإصابة بلقاح فيروس كورونا، والتأكد من توافر أماكن لاستراحة المواطنين، وأماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ اللقاح للجرعات الأولي والثانية، وأماكن لحفظ الطعوم.

وضمت قائمة الأماكن المقترحة لتلقي اللقاح، حتى الآن، استاد جامعة الزقازيق، وصالة الألعاب الرياضية المغطاة بمنطقة التجنيد، ومركز شباب بلبيس، والنادي الرياضي، ومركز التدريب الزراعي ببلبيس، ومركز شباب فاقوس، والنادي الرياضي، ومركز شباب الزاوية الحمراء وقاعة المناسبات بفاقوس، ووحدة طب الأسرة بالشوبك بمجمع الخدمات بالزقازيق، ومكتب صحة ثانٍ الزقازيق، والمركز الطبي ببلبيس.