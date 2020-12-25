لمواجهة كورونا.. فض حفل زفاف ومصادرة 16 "شيشة" بالشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن رئاسة مركز ومدينة الزقازيق شنت حملة لمتابعة تنفيذ الإجراءات والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد بنطاق المركز.

وأوضح المحافظ، في بيان له، اليوم الجمعة، أن الحملة أسفرت عن ضبط مقهيين مخالفين بقرية العلاقمة، وجرى التحفظ على 16 "شيش" واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما جرى فض حفل زفاف شعبي بقرية غزالة ؛ لمنع تجمعات المواطنين والتزاحم حرصًا على عدم الإصابة بفيروس كورونا.