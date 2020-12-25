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تحريات أولية تكشف سبب انتحار طالب العبور المتفوق: "تعرض لمضايقات "

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تحريات أولية تكشف سبب انتحار طالب العبور المتفوق: "تعرض لمضايقات " تحريات أولية تكشف سبب انتحار طالب العبور المتفوق: "تعرض لمضايقات "

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02:01 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

القليوبية - أسامة علاء الدين:

كشفت تحريات أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية عن ظروف وملابسات انتحار طالب متفوق بإلقاء نفسه من الطابق الرابع بمدرسة المتفوقين بالعبور، حيث تبين أن الطالب متفوق دراسيا وأصيب فجأة بحالة اكتئاب دفعته للإنتحار بعد تنمر بعض أصدقائه عليه بسبب تلعثمه في الحديث في بعض الاوقات ما أصابه باهتزاز نفسي وقرر الانتحار.

وكشفت التحقيقات أنه سجل "رسالة صوتية " على تليفونه المحمول قال فيها "أنه فاشل ويتعرض لمضايقات من زملائه وقرر الانتحار " وبعدها ألقى بنفسه بالرغم أنه كان قدم حفلا مدرسيا لتكريم المتفوقين بالمدرسة.

كانت مدرسة المتفوقين بالعبور قد شهدت أمس إنهاء طالب حياته عن طريق إلقاء نفسه من الطابق الرابع بالمدرسة.

تلقى اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد حسني رئيس فرع البحث الجنائى، يفيد تلقيه بلاغا من مدير مدرسة بالعبور بانتحار الطالب "أ.هـ" بالصف الثالث الثانوي بالمدرسة، بإلقاء نفسه من الطابق الرابع، ما أدى إلى مصرعه فى الحال، في ظروف غامضة.

جرى تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء حاتم حداد مدير المباحث بالمديرية، والعميد خالد محمدي رئيس المباحث بالمديرية، لكشف ملابسات الحادث، وتولت النيابة التحقيق.

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