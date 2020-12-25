دفن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مسقط رأسه ببنها

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy



القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت أسرة المستشار لاشين إبراهيم لاشين رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات دفنه بمقابر العائلة بقرية ميت عاصم مركز بنها، عقب الإعلان عن وفاته اليوم متأثرًا بإصابته بكورونا منذ 25 يوما، حيث كان يتلقى العلاج في أحد مستشفيات القاهرة.

وتوجه أقارب وأبناء الفقيد للمستشفى لإنهاء الإجراءات، ومن المقرر إجراء الجنازة فور وصول الجثمان للقرية اليوم ولم يعلن عن إقامة عزاء من عدمه.

يذكر أن الفقيد كان مقيما بمدينة بنها ولم يظهر خلال مؤتمرين للهيئة قبل 25 يوما خلال انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب، إذ أصيب بفيروس كورونا، وجرى حجزه للعلاج بأحد مستشفيات القاهرة.

كانت أسرة الفقيد واقاربة بالقليوبية وببنها أعلنوا وفاة المستشار لاشين من خلال مواقع التواصل الإجتماعي والفيس بوك وكتبوا "إنا لله وإنا إليه راجعون المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في ذمه الله متأثرا بفيروس كورونا ندعو الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته"

يذكر أن المستشار لاشين إبراهيم لاشين من أبناء قرية ميت عاصم مركز بنها وتدرج في المناصب القضائية حتي وصل لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وأصيب منذ 25 يوما بالكورونا وتم حجزه في مستشفى بالقاهرة علي اجهزة التنفس الصناعي حتي أعلنت وفاته صباح اليوم وتوجه أقاربه لاستلام الجثمان وتقرر دفنه بالقرية خلال الساعات المقبلة في مسقظ رأسه ولم يتم الإعلان عن موعد محدد للعزاء والدفن حيث من المقرر دفنه فور وصول الجثمان للقرية.