صور.. سكرتير مساعد أسيوط يقود حملة تفتيشية علي الصيدليات

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أسيوط ـ محمود عجمي"

ترأس المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، اليوم الجمعة، حملات تفتيشية مفاجئة على الصيدليات بمدينة أسيوط لمراجعة تراخيصها، والتأكد من عدم بيعها أدوية مخالفة أو منتهية الصلاحية تعرض صحة المواطنين للخطر.

شارك في الحملة محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين، وكمال خليفة وكيل المديرية و مفتشي الرقابة التموينية، وأحمد ثابت نائب رئيس حي غرب، والدكتور أحمد مرعي مدير عام التفتيش الصيدلي، وعضوية مفتشي إدارة الصيادلة والطب الوقائي وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة.

وأوضح سكرتير مساعد أسيوط، أنه جرى ضبط إحدى الصيدليات داخل مجمع طبي بامتداد شارع 26 يوليو بمنطقة العتبة الزرقاء بحي غرب مدينة أسيوط تدار بدون ترخيص بالمخالفة للمادة 11 من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة صيدلي وتعديلاته لإدارة مؤسسة صيدلية بدون ترخيص ومخالفة القانون رقم 453 لسنة 1954 والقانون رقم 359 لسنة 1956 لإدارة مؤسسة تجارية بدون ترخيص والمادة رقم 3 من قرار وزير التموين رقم 113 لسنة 1994 لعدم وجود فواتير للأدوية وجرى التحفظ على الأدوية المضبوطة بمخزن مديرية الصحة وتحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.