أخبار عاجلة

اليوم.. الحكم على 3 متهمين بـ"خلية الشرابية الإرهابية" -
جونسون: اتفاق بريكست سيجعل بريطانيا أفضل صديق للاتحاد الأوروبي -
بـ13 برجًا.. ​المنصورة الجديدة تدخل عصر ناطحات السحاب (فيديو) -
مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة -
"ضحايا حلال" يثير حفيظة المجتمع بسبب مشاهد جريئة بشكل مبالَغ فيه -
"القريقري" يحتفل  بزواج "عبد الله" بجدة -
معاييرك تبني مخاوفك -
"السواحة": إطلاق سياسة الاقتصاد الرقمي يدعم الجهود الساعية لزيادة التنافسية والتنوع -
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!! -
توقف الزيادة وانخفاض طفيف.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

صور.. سكرتير مساعد أسيوط يقود حملة تفتيشية علي الصيدليات

Print
صور.. سكرتير مساعد أسيوط يقود حملة تفتيشية علي الصيدليات صور.. سكرتير مساعد أسيوط يقود حملة تفتيشية علي الصيدليات

مصراوي Masrawy

01:58 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

أسيوط ـ محمود عجمي"

ترأس المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، اليوم الجمعة، حملات تفتيشية مفاجئة على الصيدليات بمدينة أسيوط لمراجعة تراخيصها، والتأكد من عدم بيعها أدوية مخالفة أو منتهية الصلاحية تعرض صحة المواطنين للخطر.

شارك في الحملة محمد إسماعيل وكيل وزارة ، وكمال خليفة وكيل المديرية و مفتشي الرقابة التموينية، وأحمد ثابت نائب رئيس حي غرب، والدكتور أحمد مرعي مدير عام التفتيش الصيدلي، وعضوية مفتشي إدارة الصيادلة والطب الوقائي وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة.

وأوضح سكرتير مساعد أسيوط، أنه جرى ضبط إحدى الصيدليات داخل مجمع طبي بامتداد شارع 26 يوليو بمنطقة العتبة الزرقاء بحي غرب مدينة أسيوط تدار بدون ترخيص بالمخالفة للمادة 11 من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة صيدلي وتعديلاته لإدارة مؤسسة صيدلية بدون ترخيص ومخالفة القانون رقم 453 لسنة 1954 والقانون رقم 359 لسنة 1956 لإدارة مؤسسة تجارية بدون ترخيص والمادة رقم 3 من قرار وزير التموين رقم 113 لسنة 1994 لعدم وجود فواتير للأدوية وجرى التحفظ على الأدوية المضبوطة بمخزن مديرية الصحة وتحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

تخفيضات وإعفاءات.. قرارات جديدة لتنشيط السياحة في مصر

تخفيضات وإعفاءات.. قرارات جديدة لتنشيط السياحة في مصر

توضيح من مصراوي: ما قاله "تاج الدين" عن ذروة كورنا من بيان رسمي (فيديو)

توضيح من مصراوي: ما قاله "تاج الدين" عن ذروة كورنا من بيان رسمي (فيديو)

شبكة عيون الإخبارية