بعد وفاة رئيس "الوطنية للانتخابات".. من سيتولى الرئاسة الجديدة؟

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مصراوي Masrawy

كتب - طارق سمير:

أكد مصدر قضائي، تفاصيل تعيين رئيسًا جديدًا للهيئة الوطنية للانتخابات، خلفًا للمستشار لاشين إبراهيم بعد وفاته صباح اليوم الجمعة.

وقال المصدر - فضل عدم ذكر اسمه - لمصراوي اليوم، إنه من المقرر ترشيح مجلس القضاء الأعلى، نائبًا من محكمة النقض ليكون ضمن تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات وفق ما نص عليه قانون الهيئة عام 2017.

وأضاف المصدر أن القاضي المُرشح إذا كان أقدم من المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الحالي، سيتولي رئاسة الهيئة، أما إذا كان أحدث من المستشار "الشريف" فسيكون نائبًا للهيئة، و"الشريف" رئيسًا لها، وفق ما نص القانون.

وينص قانون مجلس الهيئة الوطنية للانتخابات على أن يشكل مجلس الادارة من 10 أعضاء بالتساوى 2 نواب رئيس محكمة النقض و2 رؤساء محاكم استئناف و 2 نواب رئيس مجلس الدولة و2 نواب رئيس هيئة قضايا الدولة و2 نواب هيئة النيابة الادارية ويتم تجديد ندب نصف أعضاء المجلس كل 3 سنوات، ويتولى رئاسة الهيئة نائب رئيس محكمة النقض الأقدم من بين نواب النقس الاثنين، على أن يكون الثاني نائبًا للهيئة.

وتوفي صباح اليوم المستشار "لاشين"، إثر إصابته بفيروس كورونا عن عمر ناهز 64 عامًا، ونعته عدد من الهيئات من بينها تنسيقية شباب الأحزاب.

وكان المستشار لاشين إبراهيم يشغل منصب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال الأعوام الماضية كأول رئيس للهيئة بهد إعدادها بموجب الدستور، وتولي الإشراف على انتخابات الرئاسة والشيوخ والنواب.