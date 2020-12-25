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صحة الوادي الجديد: نواجه النقص في الكوادر الطبية بنظام "التدوير"

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صحة الوادي الجديد: نواجه النقص في الكوادر الطبية بنظام "التدوير" صحة الوادي الجديد: نواجه النقص في الكوادر الطبية بنظام "التدوير"

مصراوي Masrawy

01:45 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، إن المديرية تواجه مشكلة نقص الكوادر الطبية في المحافظة من خلال تدوير القوى البشرية وتنفيذ قوافل طبية للمناطق النائية و البعيدة والمحرومة.

أكد محروس، لمصراوي، أنه في الوادي الجديد 59 منشأة طبية في قطاع الرعاية الأساسية، وتشكل نسبة العجز فيها من 45-50 % ونتغلب على مشكلة العجز في الكوادر الطبية من خلال عدة محاور أبرزها تدوير القوى البشرية بتنفيذ مأموريات للأطباء المقيمين بالمستشفيات المركزية والعامة للوحدات الصحية في القرى لمدة 3 أشهر، كما يجري تنفيذ قوافل طبية بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة" للقرى البعيدة والمحرومة، إضافة لتقسيم العمل في الوحدات الصحية القروية القريبة من بعضها لفترات عمل صباحي ومسائي من خلال الطبيب المتواجد في الوحدة القروية.

أضاف محروس، أنه يجري التعاقد مع جامعات أو أطباء في تخصصات نادرة لتقديم الطبية بشكل أسبوعي بالمحافظة مثل جامعة أسيوط، بالإضافة إلى تفعيل الوزيرة لقانون رقم 184 لمدة الخدمة لمدة عامين للأطباء الذين بلغوا سن التقاعد القانوني للاستفادة من خبراتهم، بالإضافة إلى تفعيل تقنية العلاج عن بعد والتي تقدم الخدمة لأبناء المحافظة بالتعاون مع عدة جامعات مختلفة.

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