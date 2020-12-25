صور.. فحص 552 مواطنًا وصرف الدواء بالمجان في قافلة بالوادي الجديد

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، تنفيذ قافلة طبية علاجية مجانية لأهالي قرية أبو هريرة التابعة لمركز الفرافرة، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لتوفير الرعاية الطبية لأهالي المناطق النائية.

وأضاف محروس، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 552 مواطنًا على مدى يومي 23 و24 ديسمبر الجاري، وتضمنت القافلة تخصصات طبية هي "الباطنة، والجراحة، والجلدية، والأطفال، والنساء، والأسنان"، بالإضافة إلى الفحوصات الطبية المختلفة.

وأوضح محروس، أن محافظة الوادي الجديد تنسق مع الجامعات الخاصة والحكومية والمؤسسات الخيرية الكبرى، للدفع بقوافل طبية بشكل مستمر، لسد العجز في التخصصات غير المتوفرة وتدعيم المنظومة الطبية.

ولفت إلى، أن القوافل الطبية التي تنفذها المديرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية، وبإشراف الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وبرعاية محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط.