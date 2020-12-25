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بعد انتحار طالب.. أول تحرك رسمي لـ"تعليم القليوبية"

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بعد انتحار طالب.. أول تحرك رسمي لـ"تعليم القليوبية" بعد انتحار طالب.. أول تحرك رسمي لـ"تعليم القليوبية"

مصراوي Masrawy

01:40 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قرر الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، تشكيل لجنة من المديرية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لفحص واقعة مصرع طالب ألقى بنفسه من الطابق الرابع في مدرسة المتفوقين الثانوية بالعبور في ظروف غامضة.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة التحقيق في الواقعة وملابساتها، وتحديد مسئولية المدرسة والعاملين فيها.

فيما أمرت نيابة العبور بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال القليوبية بالتصريح بدفن جثة الطالب عقب مناظرة الطب الشرعي لها، وتحديد سبب الوفاة، وكلفت البحث الجنائي بأمن القليوبية بسرعة إعداد التحريات حول الواقعة، والتي يرجح أن يكون سبببها إصابة الطالب بحالة من الاكتئاب بسبب المشاكل النفسية التي مر بها الطالب خلال الفترة الأخيرة.

وكانت مدرسة المتفوقين بالعبور قد شهدت أمس تخلص طالب من حياته للأبد عن طريق إلقاء نفسه من الدور الرابع بالمدرسة.

تلقى اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد حسني رئيس فرع البحث الجنائى، يفيد تلقيه بلاغا من مدير مدرسة بالعبور بانتحار الطالب "أ.هـ" بالصف الثالث الثانوي بالمدرسة، بإلقاء نفسه من الطابق الرابع، ما أدى إلى مصرعه فى الحال، في ظروف غامضة.

جرى تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء حاتم حداد مدير المباحث بالمديرية، والعميد خالد محمدي رئيس المباحث بالمديرية، لكشف ملابسات الحادث، وتولت النيابة التحقيق.

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