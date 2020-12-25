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وفيات "كورونا" في القارة السمراء تتجاوز 61 ألف حالة

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وفيات "كورونا" في القارة السمراء تتجاوز 61 ألف حالة وفيات "كورونا" في القارة السمراء تتجاوز 61 ألف حالة
2,152 إصابة جديدة في باكستان.. والإجمالي 467,222

وفيات

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن أعداد حالات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا سجلت ارتفاعًا جديدًا في دول القارة الأفريقية.

وقال المركز في بيان، اليوم، إن إجمالي حالات الإصابات بلغ 2,597,090 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات 61,423 حالة حتى الآن.


من ناحية أخرى، سجلت باكستان، خلال الـ24 ساعة الماضية، 2,152 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 467,222 حالة، منها 38,511 حالة نشطة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات بوزارة الصحة الباكستانية اليوم، أنه سجّل 85 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات

إلى 9,735 حالة، مشيرًا إلى تسجيل 1,824 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 418,958 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

هذا وقد سجّلت اليابان، خلال الـ24 ساعة الماضية، 3,828 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 69 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة اليابانية، في بيان، إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 213,012 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 3,153 حالة.


وذكرت أن حصيلة الإصابات الإجمالية بالفيروس لا تشمل الوفيات والإصابات التي سجلت على متن سفينة "دايموند برينسيس" السياحية.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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