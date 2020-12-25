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ضبط 147 ألف قطعة علامة تجارية مقلدة داخل مصنع في السلام

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ضبط 147 ألف قطعة علامة تجارية مقلدة داخل مصنع في السلام ضبط 147 ألف قطعة علامة تجارية مقلدة داخل مصنع في السلام

مصراوي Masrawy

01:22 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

ألقت إدارة مباحث بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على صاحب مصنع لتصنيع علامات تجارية بحوزته 147 ألف قطعة علامة تجارية مقلدة في مدينة السلام.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مسئول عن مصنع لتصنيع علامات تجارية، بدائرة قسم شرطة السلام أول، لإدارته المصنع "بدون ترخيص" واستغلاله في تصنيع علامات تجارية للملابس منسوبة لماركات عالمية "مقلدة" غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على 147,500 ألف قطعة لعلامات تجارية مختلفة"مقلدين".

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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