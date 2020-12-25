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الداخلية: ضبط ٨٢٥٢ سائق نقل جماعي لعدم ارتدائهم "الكمامة" خلال 24 ساعة

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الداخلية: ضبط ٨٢٥٢ سائق نقل جماعي لعدم ارتدائهم "الكمامة" خلال 24 ساعة الداخلية: ضبط ٨٢٥٢ سائق نقل جماعي لعدم ارتدائهم "الكمامة" خلال 24 ساعة

مصراوي Masrawy

01:19 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

ضبطت وزارة الداخلية ٨٢٥٢ سائق نقل جماعي واتخذت الإجراءات القانونية تجاههم لعدم ارتدائهم الكمامة الواقية، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي ومن بينها ارتداء "الكمامة".

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، أن جهودها أيضًا خلال 24 ساعة على مستوى الجمهورية أسفرت عن تحرير ١٠٧٠ مخالفة للمحال التي لم تلتزم بمواعيد الغلق.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

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