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مصدر يكشف تفاصيل جديدة عن وفاة "المستشار لاشين" بكورونا.. وتشييع الجنازة بالقليوبية

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مصدر يكشف تفاصيل جديدة عن وفاة "المستشار لاشين" بكورونا.. وتشييع الجنازة بالقليوبية مصدر يكشف تفاصيل جديدة عن وفاة "المستشار لاشين" بكورونا.. وتشييع الجنازة بالقليوبية

مصراوي Masrawy

01:18 م الجمعة 25 ديسمبر 2020


كتب - طارق سمير:

أكد مصدر بالهيئة الوطنية للانتخابات، أن تشييع جثمان المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي توفي صباح اليوم الجمعة، سيخرج من مسجد قرية ميت عاصم في بنها بمحافظة القليوبية، عقب صلاة الجنازة عليه بعد صلاة العصر.

وتوفي صباح اليوم المستشار "لاشين"، إثر إصابته بفيروس كورونا عن عمر ناهز 64 عامًا، ونعته عدد من الهيئات من بينها تنسيقية شباب الأحزاب.

وقال المصدر - فضل عدم ذكر اسمه - لمصراوي، إن المستشار "لاشين" حُجز في إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر قرابة شهر، إثر تعرضه لضيق في النفس ومن ثم أكدت الفحوصات إصابته بكورونا.

وأشار المصدر إلى أن المستشار جُدد له كرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات في أكتوبر الماضي لمدة 3 سنوات مُقبلين، بعد انتهاء ولايته الأولى بقرار من رئيس الجمهورية.

وكان المستشار لاشين إبراهيم يشغل منصب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال الأعوام الماضية كأول رئيس للهيئة بهد إعدادها بموجب الدستور، وتولي الإشراف على انتخابات الرئاسة والشيوخ والنواب.

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