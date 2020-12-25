صور.. "أوقاف جنوب سيناء" تشن حملة لتعقيم المساجد

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جنوب سيناء- رضا السيد:

شنت مديرية الأوقاف بجنوب سيناء، اليوم الجمعة، حملة لتعقيم المساجد، قبل وبعد أداء صلاة الجمعة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وذلك ضمن خطة المديرية لمجابهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، أن حملات التطهير والتعقيم مستمرة يوميًا، ولكن يجري تكثيفها يوم الجمعة نظرًا لإقبال المواطنين على المساجد لأداء صلاة الجمعة.

وقال وكيل الوزارة إنه جرى التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، مثل التباعد البدني بين المصلين، وارتداء الكمامة عند دخول المساجد وخلال فترة التواجد بها، والحفاظ على التهوية الجيدة، والحضور للمسجد مع الأذان والانصراف منه عقب الصلاة مباشرًا مع الحرص على عدم التكدس خلال الدخول والخروج من المسجد، وعدم السماح بالصلاة خارج المسجد نهائيًا.

وأضاف أنه جرى وضع لافتات لتوعية المواطنين شعار " حافظ على بقاء بيت الله مفتوحًا والتزم بالإجراءات"، وذلك ليس فقط عند الاستعداد للصلاة ولكن لابد أن تكون هذه الإجراءات اسلوبًا في الحياة خاصة في ظل انتشار وباء عالمي يشكل خطورة على حياة الجميع وبدون استثناء.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف إلى أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلقى اشارة تفيد رصد أي تجاوزات من المواطنين، وجميعهم التزموا الإجراءات الاحترازية .