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ضبط 75 طن جبن وملح فاسد في مصنع ألبان بالإسكندرية

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ضبط 75 طن جبن وملح فاسد في مصنع ألبان بالإسكندرية ضبط 75 طن جبن وملح فاسد في مصنع ألبان بالإسكندرية

مصراوي Masrawy

01:26 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

الإسكندرية – محمد عامر:

ضبطت مباحث والتجارة الداخلية بالإسكندرية، 75 طن جبن وملح طعام فاسد وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنع لمنتجات الألبان، قبل طرحها بالأسواق لجمهور المستهلكين.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين تفيد حيازة المدير المسئول عن مصنع لمنتجات الألبان، كميات كبيرة من المنتجات الفاسدة، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

استهدفت حملة أمنية المصنع المشار إليه، وعثر على 44 طن جبن رومي غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "عفن ظاهري"، و1.5 طن جبن أبيض مجهولة المصدر.

وضبطت الحملة أيضا 30 طن "ملح سياحات" غير صالح للاستهلاك الآدمي مخصص للأغراض الصناعية ومحظور استخدامه في الأغراض الغذائية، فضلا عن 660 عبوة فارغة مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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