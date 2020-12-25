لبنان يعلن تسجيل أول حالة من طفرة كورونا الجديدة

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مصراوي Masrawy

(وكالات):

أعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، يوم الجمعة، تسجيل أول حالة من الطفرة الجديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لدى مسافرة قادمة من العاصمة البريطانية لندن.

وأوضح حسن، في تغريدة على موقع "تويتر"، أن المسافرة المصابة بفيروس كورونا دخلت لبنان في الحادي والعشرين من ديسمبر الجاري.

وحث الوزير اللبناني، القادمين من المملكة المتحدة ومن خالطوا المسافرة بالتنبه واتباع الإجراءات الوقائية الموصى بها، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز".

وأكد أن وزارة الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، تعمل على متابعة الحالة المصابة وباقي المسافرين الذين خالطوها.

وفي وقت سابق، ذكر الوزير أن بلاده ستستلم دفعة من لقاح شركة "فايزر"، منتصف فبراير المقبل، موضحا أن العملية ستتم بشكل مباشر وليس عن طريق "سمسرة" أو طرف ثالث.

وحذر من مغبة إعادة فرض الإغلاق العام في البلاد، في حال ارتفاع الحالات وامتلاء كافة الأسرة الطبية في أقسام العناية المركزة، وقال إن الأمر يرتبط بما سيجري تسجيله خلال عطلة الميلاد.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن رئيس الحكومة البريطانية، اكتشاف "نوع جديد" من فيروس كوفيد-19، والذي قد يكون مسؤولا عن انتقال أسرع للمرض.

وألغى بوريس جونسون احتفالات عيد الميلاد، ووضع ما يقرب من 18 مليون شخص في المستوى الرابع من الإجراءات الوقائية الخاصة بمكافحة الفيروس، الذي حذر مستشاروه من تفشيه السريع.

ولا يعتقد العلماء والباحثون أن النسخة المتحولة من كورونا تسبب أعراضا أكثر حدة لكوفيد-19، أو أنها ترفع معدل الوفيات بين صفوف المصابين به، كما تشير المعطيات، حتى الآن، إلى أن اللقاحات المستخدمة ضد كورونا، الذي ظهر أول مرة في ووهان الصينية في ديسمبر 2019، فعالة مع السلالة الجديدة.

ووفق خبراء "إمبريال كوليدج لندن"، فإن السلالة المتحولة قد تجعل كوفيد-19 قابلا، للانتقال بين البشر بشكل أكبر بنسبة 70 في المئة.