كورونا.. 23067 إصابة بالهند و2583 ببلجيكا و3828 حالة في اليابان

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خلال الـ 24 ساعة الماضية.. 563 وفاة في روسيا

سجّلت الهند 23067 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و336 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 10146845، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 147092 حالة وفاة.

روسيا

سجّلت روسيا 29018 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و563 وفاة.

وأوضح مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، أن من بين الإصابات الجديدة 7315 إصابة في العاصمة موسكو، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 2992706 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 53659 حالة، مشيراً إلى تعافي 27397 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 2398254 حالة.

بلجيكا

سجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 2583 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و99 وفاة.

وقالت وزارة الصحة البلجيكية، في بيان، إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 634904 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 19038 حالة.

اليابان

سجّلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية 3828 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و69 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة اليابانية، في بيان، إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 213012 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 3153 حالة، مبينة أن حصيلة الإصابات الإجمالية بالفيروس لا تشمل الوفيات والإصابات التي سُجلت على متن سفينة (دايموند برينسيس) السياحية.فيروس كورونا الجديد