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شرطة نجران تطيح بمقيم ظهر في متباهياً بإطلاق النار

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شرطة نجران تطيح بمقيم ظهر في فيديو متباهياً بإطلاق النار شرطة نجران تطيح بمقيم ظهر في متباهياً بإطلاق النار
ضبط السلاح المستخدم.. وإحالة الموقوف إلى فرع النيابة

شرطة نجران تطيح بمقيم ظهر في فيديو متباهياً بإطلاق النار

صرّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخصٌ يطلق أعيرة نارية من سلاح بحوزته، في مخالفة للأنظمة والتعليمات المجرمة لذلك، ومعرضاً أمن وسلامة الآخرين للخطر، وتوثيقه لذلك ونشره متباهياً بفعلته، فقد تمكنت الجهة الأمنية المختصة، من تحديد هويته والقبض عليه.

وقال "العشوي": الموقوف مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الخامس من العمر، وتم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة.

وأضاف: تم استكمال الإجراءات النظامية لإحالته إلى فرع النيابة العامة.شرطة منطقة نجران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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