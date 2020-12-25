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كورونا في 4 دول.. 861 وفاة بالمكسيك و412 حالة بألمانيا

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كورونا في 4 دول.. 861 وفاة بالمكسيك و412 حالة بألمانيا كورونا في 4 دول.. 861 وفاة بالمكسيك و412 حالة بألمانيا
كوريا الجنوبية تسجّل 1241 إصابة جديدة و14 بالصين

كورونا في 4 دول.. 861 وفاة بالمكسيك و412 حالة بألمانيا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، أمس الخميس، إنها سجّلت 12485 حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا و861 وفاة، ارتفاعاً من 11653 إصابة و816 وفاة في اليوم السابق.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و362564 حالة والوفيات إلى 121172.

ألمانيا

سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 25533 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و412 وفاة.

وأوضح معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا، أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و612648 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 29182 وفاة.

كوريا الجنوبية

أعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، تسجيل 1241 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس؛ ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 54770.

وتراوح عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا بين 800 و1300 إصابة في الأسبوع الأخير.

وظل عدد الإصابات اليومية يتجاوز حاجز الـ 100 إصابة لـ 48 يوماً على التوالي منذ 8 نوفمبر الماضي.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، إن البر الرئيس الصيني سجّل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، انخفاضاً من 17 إصابة في اليوم السابق.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين إلى 86913، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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