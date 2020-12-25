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اليابان تفحص تحاليل ثلاثة أشخاص عائدين من بريطانيا بعد ثبوت إصابتهم بكورونا

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اليابان تفحص تحاليل ثلاثة أشخاص عائدين من بريطانيا بعد ثبوت إصابتهم بكورونا اليابان تفحص تحاليل ثلاثة أشخاص عائدين من بريطانيا بعد ثبوت إصابتهم بكورونا

مصراوي Masrawy

01:07 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

طوكيو - أ ش أ

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية "طوكيو" اليوم الجمعة، ثبوت إيجابية تحاليل المستجد (كوفيد-19) لثلاثة أشخاص عائدين من بريطانيا إلى اليابان خلال الفترة ما بين 14 وحتى 17 ديسمبر الجاري، فضلا عن إصابة شخص أخر من أفراد عائلتهم.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن سيتم إجراء فحوص جينية بالمعهد الوطني للأمراض المعدية لمعرفة ما إذا كانوا قد أصيبوا بالسلالة الجديدة من الفيروس التي كانت بريطانيا قد أعلنت ظهورها منذ أيام قليلة ماضية.

وقال مسئولون في طوكيو إن المصابين هم سيدتان في العشرينات من العمر ورجل في الثلاثينيات، مشيرين إلى أنه كان قد ثبت سلبية تحاليلهم بمجرد الوصول إلى اليابان، ولكن تأكد إصابتهم بعد ظهور أعراض الإصابة عليهم لاحقا، حيث أعلنت معاهد صحية إصابتهم بالإضافة إلى إصابة أحد أقاربهم الذي كان مخالط لهم.

وأشارت الشبكة إلى أنه تم عزل المصابين الثلاثة في إحدى المستشفيات، ومن المقرر أن يتم حجز المصاب الرابع اليوم، لافتة إلى أن حالتهم مستقرة.

يذكر أن حاكمة طوكيو يوريكو كويكي صرحت للصحفيين بأنها ستعمل مع المركزية على تعزيز السيطرة على الحدود.

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مصراوي Masrawy

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