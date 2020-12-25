آخر إحصاءات كورونا عالمياً: الضحايا مليون و741 ألفاً والإصابات 79.3 مليون

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الولايات المتحدة تتصدّر قائمة الدول الأكثر تضرراً والبرازيل الثانية والهند الثالثة

طبقاً لإحصاءات معهد جونز هوبكنز حول انتشار فيروس كورونا في العالم، فقد حصد الوباء أرواح مليون وأكثر 741 ألف شخص حتى الآن، فيما تم تسجيل 79.3 مليون إصابة حول العالم.

ووفقاً للبيانات، فان الولايات المتحدة تتصدّر قائمة الدول لأكثر تضرراً من جرّاء تفشي الوباء، حيث تجاوز عدد الإصابات فيها 18.6 مليون، وبلغت حصيلة الوفيات أكثر من 329 ألف حالة منذ بدء تفشي الوباء.

البرازيل سجلت 190 ألف حالة وفاة من جراء تفشي الوباء، وتجاوز إجمالي الإصابات 7.4 مليون إصابة حتى الآن.

الهند جاءت بالمرتبة الثالثة من حيث عدد الوفيات، بنحو 147 ألف وفاة، وأكثر من 10.1 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء، تليها المكسيك، حيث تسبب فيروس كورونا في وفاة أكثر من 121 ألف شخص، وتجاوز عدد الإصابات فيها مليوناً و362 ألفا.

إيطاليا تحتل المرتبة الخامسة عالميا بالنسبة للوفيات، حيث سجّلت نحو 71 ألف وفاة، وتجاوز عدد الإصابات فيها مليوني إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

بريطانيا تحتل المرتبة السادسة من حيث عدد الوفيات، حصد فيها فيروس كورونا أرواح نحو 63 ألف شخص، وبلغ إجمالي الإصابات فيها نحو 2.2 مليون إصابة حتى الآن، تليها فرنسا التي تجاوزت فيها حصيلة الوفيات 62 ألف حالة، واقترب إجمالي الإصابات فيها من 2.6 مليون.

وتعد إيران، أكثر دول الشرق الأوسط تضرراً، حيث تم تسجيل أكثر من 54 ألف حالة وفاة ومليون و1823 إصابة، تليها روسيا حيث سجلت أكثر من 51 ألف حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء، ومليونَين و934 ألف إصابة.فيروس كورونا الجديد