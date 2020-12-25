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إسرائيل تنشر تهنئة بالكريسماس قبل ساعات من قصف سوريا

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إسرائيل تنشر تهنئة بالكريسماس قبل ساعات من قصف سوريا إسرائيل تنشر تهنئة بالكريسماس قبل ساعات من قصف سوريا

مصراوي Masrawy

12:57 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

(وكالات):
نشر سلاح الجو الإسرائيلي، مساء الخميس، صورة عبر حسابه على موقع "تويتر" للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، وذلك قبل أن يشن غارات جوية على سوريا.
وتظهر في الصورة طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، تجرّ الغزلان وعربة "سانتا كلوز" التي من المفترض أن تحمل الهدايا إلى الأطفال حول العالم.

وبعد ساعات قليلة من نشر الصورة، شنّ سلاح الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على منطقة مصياف السورية، بريف حماة الغربي والتي استهدفت، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض "مستودعات تتمركز فيها مليشيات إيرانية وأدت إلى مقتل أكثر من 6 أشخاص".
وأعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" في وقت سابق أن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت فجر اليوم الجمعة لعدوان إسرائيلي عبر رشقة صواريخ باتجاه منطقة مصياف بريف حماة، شرقي وسط البلاد، مشيرة إلى أن معظم الصواريخ المعادية تم إسقاطها.

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