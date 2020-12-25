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الهند.. السجن مدى الحياة لقس وراهبة كاثوليكيين لقتلهما راهبة شاهدتهما في علاقة جنسية

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الهند.. السجن مدى الحياة لقس وراهبة كاثوليكيين لقتلهما راهبة شاهدتهما في علاقة جنسية الهند.. السجن مدى الحياة لقس وراهبة كاثوليكيين لقتلهما راهبة شاهدتهما في علاقة جنسية
عُثر على جثة القتيلة في بئر داخل دير القديس بيوس العاشر بمدينة كوتايام

الهند.. السجن مدى الحياة لقس وراهبة كاثوليكيين لقتلهما راهبة شاهدتهما في علاقة جنسية

قضت محكمة هندية بالسجن مدى الحياة على قسّ وراهبة كاثوليكيين، بعد إدانتهما بمقتل راهبة في نفس الدير في الهند قبل نحو 30 عاماً.

وأدين القس توماس كوتور؛ والراهبة سيفي؛ في قضية مقتل الراهبة أبهايا؛ عام 1992، وإخفاء معالم الجريمة.

الراهبة أبهايا؛ كانت يوم مقتلها لا تزال في عامها الحادي والعشرين، وأجهز عليها "كوتور"؛ و"سيفي"؛ بعد أن رأتهما منخرطين في عملية جنسية صريحة، طبقاً لـ "بي بي سي".

في البداية ظنت الشرطة المحلية أن الراهبة الشابة قد انتحرت.

لكن شبهات حول مقتل "أبهايا" أثارها أفرادٌ من عائلتها وناشطون حقوقيون، دفعت السلطات إلى فتح التحقيق في الحادث مرة أخرى.

ولم تعلّق الراهبة سيفي (55 عاماً) على الحكم الصادر ضدها، لكن القس كوتور (69 عاماً) أصرّ على براءته.

وفي اليوم التالي من صدور الحكم، قال كوتور لوسائل إعلام محلية: "لم أرتكب جُرماً. الرب معي".

وكان قسٌّ ثالث، ُيدعى الأب جوزيه بوثريكايل؛ قد واجه اتهامات بإقامة علاقة مشبوهة مع الراهبة سيفي. وتمّ توقيفه واتهامه على ذمة جريمة قتل "أبهايا" عام 2008، لكن أُخلي سبيله لعدم كفاية الأدلة.

وعُثر على جثة الراهبة أبهايا؛ في بئر داخل دير القديس بيوس العاشر في مدينة كوتايام جنوبي الهند.

وأُسس قرار المحكمة على أن أبهايا يوم مقتلها في السابع والعشرين من مارس عام 1992 استيقظت مبكراً وذهبت إلى مطبخ الدير لجلب مياه من الثلاجة.

وفي المطبخ، وجدت أبهايا؛ القس كوتور؛ والراهبة سيفي؛ في وضع جنسي مُخلّ.

وخوفاً من افتضاح أمرهما، أجهز عليها العاشقان وتخلصا من جثتها، بحسب المحكمة.الهند مقتل الراهبة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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