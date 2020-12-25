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أمين "البحوث الإسلامية" يناقش مع منطقة وعظ القاهرة تكثيف الجهود التوعوية

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أمين "البحوث الإسلامية" يناقش مع منطقة وعظ القاهرة تكثيف الجهود التوعوية أمين "البحوث الإسلامية" يناقش مع منطقة وعظ القاهرة تكثيف الجهود التوعوية

مصراوي Masrawy

12:43 م الجمعة 25 ديسمبر 2020


كتب - محمود مصطفى:
تفقد الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، منطقة وعظ القاهرة ولجنة الفتوى الرئيسية، بها لمتابعة سير العمل بالمنطقة ولجان الفتوى التابعة لها، والتأكد من انتظام العمل وتقديم الخدمات المرتبطة بالجمهور في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع.

وأكد أهمية تكثيف الجهود التوعوية خلال المرحلة الحالية خاصة تلك التي تتعلق بفيروس كورونا، والتي تحتاج إلى مزيد من الجهود المبذولة بما يدعم زيادة الوعي المجتمعي، خاصة وأن محافظة القاهرة تعد من أكثر المحافظات عددًا في إصابات .

وركز على أهمية تقديم رسائل توعوية بشكل يلائم الجميع من خلال معايشة قضاياهم وتبسيط المعاني لهم، مع التركيز على ضرورة توعية الجمهور بأهمية الاجراءات الاحترازية لمواجهة مخاطر فيروس كورونا.

كما شدد عيّاد على استمرار ضبط منظومة العمل داخل المنطقة، ولجان الفتوى بالمحافظة مع ضرورة الأخذ بالاجراءات الإحترازية المتبعة من قياس درجة حرارة أعضاء اللجان والمترددين عليها، مع الحفاظ على ارتداء الكمامة والحرص على التباعد والاهتمام بالنظافة العامة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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