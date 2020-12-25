طقس الجمعة: انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية

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رياح مثيرة للأتربة والغبار على مكة والمدينة وتبوك.. وغيوم وسحب ممطرة بالمرتفعات

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يطرأ انخفاضٌ ملموسٌ في درجات الحرارة مصحوبٌ برياح نشطة على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار على مناطق (مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك).. في حين تكون السماء غائمة تتخللها سُحب ممطرة على أجزاءٍ من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 14 - 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين؛ يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس