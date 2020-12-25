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كوريا الجنوبية: وصول أول شحنة من لقاح كورونا من أجل القوات الأمريكية

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كوريا الجنوبية: وصول أول شحنة من لقاح كورونا من أجل القوات الأمريكية كوريا الجنوبية: وصول أول شحنة من لقاح كورونا من أجل القوات الأمريكية

مصراوي Masrawy

12:22 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

سول - أ ش أ

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، وصول الشحنة الأولى من لقاح كورونا المصنع من قبل شركة الأدوية الأمريكية "مودرنا" إلى البلاد من أجل القوات الأمريكية المتمركزة بها.

ووفقا لسلطات المطار بكوريا الجنوبية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، هبطت طائرة شحن تابعة لشركة فيديكس الأمريكية وعلى متنها اللقاحات في مطار إنتشون الدولي غرب سول من ممفيس اليوم، موضحة أنه تم نقل الشحنة التي يُعتقد أنها تحتوي على 1,000 جرعة من اللقاح إلى مستشفى داخل معسكر همفريز المقر العسكري الأمريكي الذي يقع على بعد 70 كيلومترا جنوب سول.

ويتمركز في كوريا الجنوبية ما يبلغ عدده 28 ألف جندي أمريكي، لردع أي عدوان من ، وهو الإرث الذي خلفته الحرب الكورية 1950-53 التي انتهت بهدنة، لا معاهدة سلام.

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