ضبط 68 ألف كمامة مجهولة المصدر في مخزن بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد عامر:

ضبطت إدارة مباحث التموين بالإسكندرية، 68 ألف كمامة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية داخل مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية قبل طرحها في الأسواق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين تفيد حيازة المدير المسئول عن مخزن لتجارة المستلزمات الطبية كميات كبيرة من الكمامات مجهولة المصدر، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمداهمة المخزن المشار إليه، عثر على 68 ألف كمامة وجوانتي دون بيانات "مجهولة المصدر"، وغير مطابقة لمواصفات وزارة الصحة، تمهيدا لطرح الكمامات للبيع والتداول بالأسواق لجمهور المستهلكين.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.