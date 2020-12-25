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تطبيق نظام العمل بالتناوب على العاملين في جامعة المنوفية

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مصراوي Masrawy

12:25 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

المنوفية- أحمد الباهي:

أعلنت جامعة المنوفية اليوم الجمعة، عن زيادة إجراءاتها الاحترازية لمجابهة انتشار المستجد، وأصدر الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة قرارًا بحضور الموظفين بالتناوب بنسبة 50% بما يعني العمل ٣ أيام فقط أسبوعيًا.

القرار جاء تحت رقم 2861، بعد الاطلاع على قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وجداول امتحانات الكليات للفصل الدراسي الأول، بالتنسيق مع نواب الجامعة وعمداء الكليات.

واستثنى رئيس الجامعة من القرار العاملين بالمستشفيات الجامعية، والإسكان الطلابي، والأمن الجامعي، حفاظًا على حياة المرضى، والخدمات المرتبطة بها من "مهندسين، فنيين، صيانة وتشغيل".

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