لعدم ارتداء كمامة.. شرطة الخيالة تصادر كلبين في الإسكندرية- صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

شن حي الجمرك بالتنسيق مع شرطة الخيالة ومديرية الطب البيطري بالإسكندرية، حملة لتطبيق ضوابط اصطحاب الكلاب في الطرق والأماكن العامة، حرصا على سلامة المواطنين.

واستهدفت الحملة التي شارك فيها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وإدارات المتابعة والرصد البيئي بحي الجمرك شوارع "السيد محمد كريم و26 يوليو وميدان أبي العباس".

ومن جانبه، قال رجب النقيدي، رئيس حي الجمرك، في تصريح له، اليوم الجمعة، إن شرطة الخيالة صادرت كلبين خلال الحملة، وذلك لمخالفة أصحابهما لقرار المحافظ رقم 498 لسنة 2020.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أصدر قرارا، يحدد 3 ضوابط جديدة لسير واصطحاب الكلاب في الطرق والأماكن العامة وتحصيل غرامة فورية 1000 جنيه في حالة المخالفة، حرصًا على سلامة المواطنين.

ويشمل القرار ضرورة تثبيت كمامات الفك الخاصة بالكلاب، و"مقودة" بزمام بيد حائزها، فضلا عن معلق برقبة الكلب الرقم المسلسل الدال على الترخيص والتحصين البيطري.

وتتولى مديرية الطب البيطري تدبير أماكن الإيواء اللازمة وتوفير كافة الاحتياجات الخاصة بالرعاية البيطرية والإعاشة والتغذية للحيوانات التي يجري ضبطها.