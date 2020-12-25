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صور.. انهيار جزئي لكوبري في المنوفية بعد مرور سيارة نقل ثقيل

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صور.. انهيار جزئي لكوبري في المنوفية بعد مرور سيارة نقل ثقيل صور.. انهيار جزئي لكوبري في المنوفية بعد مرور سيارة نقل ثقيل

مصراوي Masrawy

11:57 ص الجمعة 25 ديسمبر 2020

المنوفية- أحمد الباهي:

تعرض كوبري في قرية مليج التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، لهبوط أرضي أدى لسقوطه عقب مرور سيارة نقل ثقيل محملة بالرمال أعلاه، الأمر الذي تسبب أيضًا في انقلاب السيارة بحمولة الرمال.

وأكد الأهالي لـ"مصراوي"، أن الكوبري يوجد أعلى صرف مغطى، وتآكل الحديد المكون للكوبري، وعقب مرور السيارة وقع هبوط أرضي بطول 2 متر في عرض 2 متر، متسببًا في انقلاب السيارة.

انتقل لموقع الحادث، هاني خضر النائب البرلماني الجديد بدائرة شبين الكوم، للوقوف على آخر التطورات، ومخاطبة المسؤولين لتشكيل لجنة ومعاينة المكان وتحديد أسباب المشكلة وحلها.

وأطلق الاهالي تحذيرًا بعدم المرور من أعلى الكوبري، خشية انهياره بالكامل، وعلقوا قائلين: "الحمد لله محدش اتصاب ولا توفى لكن ربنا يسترها من الكوبري دا ممكن يقع خالص".

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