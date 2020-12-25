ضبط أدوية ممنوع تداولها داخل صيدلية في الجيزة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية عدة حملات أمنية لمكافحة جرائم ترويج الأدوية والعقاقير المهربة والممنوع تداولها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي قيام (إحدى الصيدليات - الكائنة بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة) ببيع وترويج الأدوية والعقاقير الطبية المدرجة بجداول المخدرات ، وكذا الأدوية المستوردة والمهربة وبيعها بدون تذكرة طبية للشباب والنشء مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف الصيدلية، وتبين عدم تواجد صاحبها (صيدلي حر – مقيم بالقاهرة الجديدة) وأمكن ضبط القائمين على إدارتها (شخصين – مقيمان بمحافظة الجيزة) ، وعثر بداخلها على (كمية من الأقراص والأدوية والمنشطات "المستوردة" والمهربة جمركياً وممنوع تداولها بالبلاد – مبلغ مالي)، بمواجهتهما اعترفا بإدارتهما للصيدلية وحيازتهما للمضبوطات بقصد بيعها والاتجار فيها للمواطنين والشباب والنشء لتحقيق أرباح لصالح مالك الصيدلية والمبلغ المالي من متحصلات بيع تلك الأدوية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.