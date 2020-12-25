أخبار عاجلة

اليوم.. الحكم على 3 متهمين بـ"خلية الشرابية الإرهابية" -
جونسون: اتفاق بريكست سيجعل بريطانيا أفضل صديق للاتحاد الأوروبي -
بـ13 برجًا.. ​المنصورة الجديدة تدخل عصر ناطحات السحاب (فيديو) -
مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة -
"ضحايا حلال" يثير حفيظة المجتمع بسبب مشاهد جريئة بشكل مبالَغ فيه -
"القريقري" يحتفل  بزواج "عبد الله" بجدة -
معاييرك تبني مخاوفك -
"السواحة": إطلاق سياسة الاقتصاد الرقمي يدعم الجهود الساعية لزيادة التنافسية والتنوع -
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!! -
الجنايات تحسم مصير المتهمين بقتل "فتاة المعادي" اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضبط أدوية ممنوع تداولها داخل صيدلية في الجيزة

Print
ضبط أدوية ممنوع تداولها داخل صيدلية في الجيزة ضبط أدوية ممنوع تداولها داخل صيدلية في الجيزة

مصراوي Masrawy

12:11 م الجمعة 25 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية عدة حملات أمنية لمكافحة جرائم ترويج الأدوية والعقاقير المهربة والممنوع تداولها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي قيام (إحدى الصيدليات - الكائنة بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة) ببيع وترويج الأدوية والعقاقير الطبية المدرجة بجداول المخدرات ، وكذا الأدوية المستوردة والمهربة وبيعها بدون تذكرة طبية للشباب والنشء مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف الصيدلية، وتبين عدم تواجد صاحبها (صيدلي حر – مقيم بالقاهرة الجديدة) وأمكن ضبط القائمين على إدارتها (شخصين – مقيمان بمحافظة الجيزة) ، وعثر بداخلها على (كمية من الأقراص والأدوية والمنشطات "المستوردة" والمهربة جمركياً وممنوع تداولها بالبلاد – مبلغ مالي)، بمواجهتهما اعترفا بإدارتهما للصيدلية وحيازتهما للمضبوطات بقصد بيعها والاتجار فيها للمواطنين والشباب والنشء لتحقيق أرباح لصالح مالك الصيدلية والمبلغ المالي من متحصلات بيع تلك الأدوية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

تخفيضات وإعفاءات.. قرارات جديدة لتنشيط السياحة في مصر

تخفيضات وإعفاءات.. قرارات جديدة لتنشيط السياحة في مصر

توضيح من مصراوي: ما قاله "تاج الدين" عن ذروة كورنا من بيان رسمي (فيديو)

توضيح من مصراوي: ما قاله "تاج الدين" عن ذروة كورنا من بيان رسمي (فيديو)

شبكة عيون الإخبارية