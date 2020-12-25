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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط شبكة بدون ترخيص لتوزيع الإنترنت بمقابل مادي في الغربية.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قيام ( أحد الأشخاص– مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية) بإقامة منظومة اتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للعامة بمنطقة سكنه دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وتقاضي مبالغ مالية شهرية منهم واستخدام محل إقامته مركزاً لإدارة ذلك النشاط، مخالفاً لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية وبمشاركة الجهات المعنية تم ضبط المذكور وبتفتيش محل ممارسة النشاط عثر على كافة الأجهزة المعدة للنظام، بمواجهة المذكور أقر بقيامه بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين بمقابل مبلغ مالي يتم تحصيله منهم شهرياً.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.