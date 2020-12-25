أخبار عاجلة

اليوم.. الحكم على 3 متهمين بـ"خلية الشرابية الإرهابية" -
جونسون: اتفاق بريكست سيجعل بريطانيا أفضل صديق للاتحاد الأوروبي -
بـ13 برجًا.. ​المنصورة الجديدة تدخل عصر ناطحات السحاب (فيديو) -
مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة -
"ضحايا حلال" يثير حفيظة المجتمع بسبب مشاهد جريئة بشكل مبالَغ فيه -
"القريقري" يحتفل  بزواج "عبد الله" بجدة -
معاييرك تبني مخاوفك -
"السواحة": إطلاق سياسة الاقتصاد الرقمي يدعم الجهود الساعية لزيادة التنافسية والتنوع -
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!! -
الجنايات تحسم مصير المتهمين بقتل "فتاة المعادي" اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وكيل الأزهر يهنئ الطيب وفرنسيس باعتماد ذكرى توقيع وثيقة الأخوة يومًا عالميًا

Print
وكيل الأزهر يهنئ الطيب وفرنسيس باعتماد ذكرى توقيع وثيقة الأخوة يومًا عالميًا وكيل الأزهر يهنئ الطيب وفرنسيس باعتماد ذكرى توقيع وثيقة الأخوة يومًا عالميًا

مصراوي Masrawy

11:58 ص الجمعة 25 ديسمبر 2020

كتب - محمود مصطفى:

هنأ وكيل الأزهر الشريف، الدكتور محمد الضويني، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد الرابع من فبراير من كل عام - ذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية - يومًا دوليًا للأخوة الإنسانية، وهو ما يعد توافقا دوليًا على أهمية هذه الوثيقة الاستثنائية في تاريخ الإنسانية الحديث التي تضمنت مجموعة من المبادئ والمثل العليا التي تتفق عليها جميع الأديان والأعراف.

وأشاد وكيل الأزهر، في بيان اليوم الجمعة، بالمبادرة التاريخية من اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، والتي تبنت جمهورية العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة تقديمها للأمم المتحدة بدعم من أشقائها في والبحرين والمغرب وعدد من الدول العربية والإسلامية وحظيت بإجماع ودعم دولي كبيرين.

وأكد الضويني أهمية هذا القرار في هذا التوقيت الصعب من تاريخ البشرية الذي يعول فيه العالم أجمع على حكمة قادة ورموز الأديان وجهود المؤسسات الإنسانية في نشر قيم التعايش والتسامح والسلام في العالم كافة؛ للقضاء على الكراهية والتطرف والعنف والعنصرية وغيرها من الآفات التي تشتت الجهود وتفرق المجتمعات وتعبث بالأوطان.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

شبكة عيون الإخبارية