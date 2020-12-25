وكيل الأزهر يهنئ الطيب وفرنسيس باعتماد ذكرى توقيع وثيقة الأخوة يومًا عالميًا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

هنأ وكيل الأزهر الشريف، الدكتور محمد الضويني، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد الرابع من فبراير من كل عام - ذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية - يومًا دوليًا للأخوة الإنسانية، وهو ما يعد توافقا دوليًا على أهمية هذه الوثيقة الاستثنائية في تاريخ الإنسانية الحديث التي تضمنت مجموعة من المبادئ والمثل العليا التي تتفق عليها جميع الأديان والأعراف.

وأشاد وكيل الأزهر، في بيان اليوم الجمعة، بالمبادرة التاريخية من اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، والتي تبنت جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة تقديمها للأمم المتحدة بدعم من أشقائها في السعودية والبحرين والمغرب وعدد من الدول العربية والإسلامية وحظيت بإجماع ودعم دولي كبيرين.

وأكد الضويني أهمية هذا القرار في هذا التوقيت الصعب من تاريخ البشرية الذي يعول فيه العالم أجمع على حكمة قادة ورموز الأديان وجهود المؤسسات الإنسانية في نشر قيم التعايش والتسامح والسلام في العالم كافة؛ للقضاء على الكراهية والتطرف والعنف والعنصرية وغيرها من الآفات التي تشتت الجهود وتفرق المجتمعات وتعبث بالأوطان.