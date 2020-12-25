صور.. محافظ سوهاج يتفقد كورنيش أخميم لبحث آليات تطويره

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سوهاج – عمار عبدالواحد:

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، يرافقه أحمد سامى القاضي نائب المحافظ، اليوم الجمعة، عددًا من الشوارع بمدينة أخميم للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة أداء الجهاز التنفيذي بالمركز.

شملت جولة المحافظ تفقد شارع حلمي الشريف، وذلك بعد انتهاء أعمال التطوير والتجميل بالشارع، والتي شملت أعمال الرصف بالاتجاهين بطول ١٥٠٠ متر، وعمل الأرصفة والبلدورات، والجزيرة الوسطى، بالإضافة إلى دهان أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء، وتشجير الشارع.

ووجه "الفقي" بالمتابعة المستمرة وتكثيف حملات النظافة والتجميل ورصف الشوارع المتفرعة للحفاظ على ما تحقق من تطوير.

كما تفقد محافظ سوهاج كورنيش أخميم للوقوف على خطة تطويره، وبحث تحقيق الاستفادة القصوى من الشارع وإظهاره بالمظهر الحضاري اللائق كمتنفس لأهالي أخميم.