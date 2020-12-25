حبس المتهم بإصابة مزارع بطلق ناري خلال حفل زفاف في شبين القناطر

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

أمرت النيابة العامه بشبين القناطر، بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها، حبس مسجل خطر 4 أيام، أطلق الرصاص ابتهاجا بزفاف صديقة بشبين القناطر، فأصاب مزارعًا بطلق ناري في الرأس خلال نقل أثاث عروس أمس في شبين القناطر.

جرى نقل المصاب إلى مستشفى شبين القناطر العام، وضبط المتهم وبحيازته السلاح المستخدم، وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة والاستعلام عن حالة المصاب.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد تلقيه بلاغا بإصابة "م.ع.ع" 50 عاما، مزارع، بكسر بالجمجمة نتيجة الإصابة بطلق ناري.

انتقل المقدم محمد فتحي رئيس مباحث المركز لفحص البلاغ، وبسؤال المصاب قرر أنه أثناء حضوره حفل نقل أثاث لزواج إحدى الفتيات بقريته، قام أحد المتواجدين بإطلاق عيار نارى من سلاح ناري "طبنجة" كانت بحوزته، ففوجئ بحدوث إصابته ولم يتهم أحدا بارتكاب الواقعة.

بالفحص تبين أن المتهم صديق العريس ويدعى "ع.م.ص" 39 عاما، مسجل خطر وسبق اتهامه في 13 قضية وهارب من المراقبة وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة.