أخبار عاجلة

اليوم.. الحكم على 3 متهمين بـ"خلية الشرابية الإرهابية" -
جونسون: اتفاق بريكست سيجعل بريطانيا أفضل صديق للاتحاد الأوروبي -
بـ13 برجًا.. ​المنصورة الجديدة تدخل عصر ناطحات السحاب (فيديو) -
مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة -
"ضحايا حلال" يثير حفيظة المجتمع بسبب مشاهد جريئة بشكل مبالَغ فيه -
"القريقري" يحتفل  بزواج "عبد الله" بجدة -
معاييرك تبني مخاوفك -
"السواحة": إطلاق سياسة الاقتصاد الرقمي يدعم الجهود الساعية لزيادة التنافسية والتنوع -
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!! -
الجنايات تحسم مصير المتهمين بقتل "فتاة المعادي" اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

حبس المتهم بإصابة مزارع بطلق ناري خلال حفل زفاف في شبين القناطر

Print
حبس المتهم بإصابة مزارع بطلق ناري خلال حفل زفاف في شبين القناطر حبس المتهم بإصابة مزارع بطلق ناري خلال حفل زفاف في شبين القناطر

مصراوي Masrawy

11:45 ص الجمعة 25 ديسمبر 2020

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أمرت النيابة العامه بشبين القناطر، بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها، حبس مسجل خطر 4 أيام، أطلق الرصاص ابتهاجا بزفاف صديقة بشبين القناطر، فأصاب مزارعًا بطلق ناري في الرأس خلال نقل أثاث عروس أمس في شبين القناطر.

جرى نقل المصاب إلى مستشفى شبين القناطر العام، وضبط المتهم وبحيازته السلاح المستخدم، وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة والاستعلام عن حالة المصاب.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد تلقيه بلاغا بإصابة "م.ع.ع" 50 عاما، مزارع، بكسر بالجمجمة نتيجة الإصابة بطلق ناري.

انتقل المقدم محمد فتحي رئيس مباحث المركز لفحص البلاغ، وبسؤال المصاب قرر أنه أثناء حضوره حفل نقل أثاث لزواج إحدى الفتيات بقريته، قام أحد المتواجدين بإطلاق عيار نارى من سلاح ناري "طبنجة" كانت بحوزته، ففوجئ بحدوث إصابته ولم يتهم أحدا بارتكاب الواقعة.

بالفحص تبين أن المتهم صديق العريس ويدعى "ع.م.ص" 39 عاما، مسجل خطر وسبق اتهامه في 13 قضية وهارب من المراقبة وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

تخفيضات وإعفاءات.. قرارات جديدة لتنشيط السياحة في مصر

تخفيضات وإعفاءات.. قرارات جديدة لتنشيط السياحة في مصر

توضيح من مصراوي: ما قاله "تاج الدين" عن ذروة كورنا من بيان رسمي (فيديو)

توضيح من مصراوي: ما قاله "تاج الدين" عن ذروة كورنا من بيان رسمي (فيديو)

شبكة عيون الإخبارية