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وزير المالية يصل ديوان عام محافظة جنوب سيناء

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وزير المالية يصل ديوان عام محافظة جنوب سيناء وزير المالية يصل ديوان عام محافظة جنوب سيناء

مصراوي Masrawy

11:41 ص الجمعة 25 ديسمبر 2020

جنوب سيناء- رضا السيد:

وصل الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لديوان عام محافظة جنوب سيناء بمدينة الطور، وكان في استقباله اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لافتتاح المديرية المالية بمدينة طور سيناء، بعد أعمال التطوير ورفع الكفاءة وإنشاء وحدة التدريب الداخلي.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه سيجري افتتاح مديرية المالية عقب أداء صلاة الجمعة بمسجد الحق المبين.

جدير بالذكر أنه جرى تطوير المديرية المالية على مرحلتين، بشكل يتماشى مع منظومة التحول الرقمي، وتزويدها بوحدة تدريب داخلية، وقاعات تدريب، ومعامل للحاسب الآلي، وبنية تحتية تكنولوجية شاملة، وإزالة النظام القديم بالكامل، وإنشاء نظام جديد يواكب رؤية 2030.

وأوضح المحافظ أن المبنى أصبح حضاريًا ذات واجهة كلادينج والكارتينوول، ومزودة بأحدث أنظمة الأمن والمراقبة والبوابات الإلكترونية، وغرفة أمن وتحكم مركز وبها شاشات للمراقبة وأجهزة الخدمة لربط أجهزة الحاسب الآلي بكافة الإدارات، لتوفير الوقت والجهد والنفقات.

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