محافظ المنوفية: حملات لإزالة التعديات في قويسنا وأشمون

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المنوفية- أحمد الباهي:

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الجمعة، على استمرار شن حملات لتنفيذ قرارات الإزالة مع استمرار أعمال الإزالة في المهد لأي تعديات أو مخالفات بناء.

وأعلن المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أن حملة إزالة مكبرة بنطاق المحافظة، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية والمعنية، أسفرت عن تنفيذ 3 حالات إزالة فورية بمساحة إجمالية 315 م2 بما يعادل "قيراط و20 سهمًا".

كما تمكنت الحملة من إزالة فورية لحالتي تعد على الأرض الزراعية بناحية منشأة دملو وكفر الشيخ إبراهيم بقويسنا بمساحة 316 متر، وكذا إزالة حالة بحوض قراقيش جدايل بمساحة 150متر بناحية قويسنا.

وتضمنت الحملة إزالة حالة بناحية دروة بأشمون على مساحة 180م2، فضلاً عن إزالة حالة بناحية البتانون بشبين الكوم بمساحة 45 مترًا، عبارة عن كشك خشب وتشوينات وبوابة حديدية، واتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.