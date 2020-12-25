أخبار عاجلة

بـ13 برجًا.. ​المنصورة الجديدة تدخل عصر ناطحات السحاب (فيديو) -
مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة -
"ضحايا حلال" يثير حفيظة المجتمع بسبب مشاهد جريئة بشكل مبالَغ فيه -
"القريقري" يحتفل  بزواج "عبد الله" بجدة -
معاييرك تبني مخاوفك -
"السواحة": إطلاق سياسة الاقتصاد الرقمي يدعم الجهود الساعية لزيادة التنافسية والتنوع -
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!! -
الجنايات تحسم مصير المتهمين بقتل "فتاة المعادي" اليوم -
توقف الزيادة وانخفاض طفيف.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء -
مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ المنوفية: حملات لإزالة التعديات في قويسنا وأشمون

Print
محافظ المنوفية: حملات لإزالة التعديات في قويسنا وأشمون محافظ المنوفية: حملات لإزالة التعديات في قويسنا وأشمون

مصراوي Masrawy

11:37 ص الجمعة 25 ديسمبر 2020

المنوفية- أحمد الباهي:

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الجمعة، على استمرار شن حملات لتنفيذ قرارات الإزالة مع استمرار أعمال الإزالة في المهد لأي تعديات أو مخالفات بناء.

وأعلن المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أن حملة إزالة مكبرة بنطاق المحافظة، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية والمعنية، أسفرت عن تنفيذ 3 حالات إزالة فورية بمساحة إجمالية 315 م2 بما يعادل "قيراط و20 سهمًا".

كما تمكنت الحملة من إزالة فورية لحالتي تعد على الأرض الزراعية بناحية منشأة دملو وكفر الشيخ إبراهيم بقويسنا بمساحة 316 متر، وكذا إزالة حالة بحوض قراقيش جدايل بمساحة 150متر بناحية قويسنا.

وتضمنت الحملة إزالة حالة بناحية دروة بأشمون على مساحة 180م2، فضلاً عن إزالة حالة بناحية البتانون بشبين الكوم بمساحة 45 مترًا، عبارة عن كشك خشب وتشوينات وبوابة حديدية، واتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

تخفيضات وإعفاءات.. قرارات جديدة لتنشيط السياحة في مصر

تخفيضات وإعفاءات.. قرارات جديدة لتنشيط السياحة في مصر

توضيح من مصراوي: ما قاله "تاج الدين" عن ذروة كورنا من بيان رسمي (فيديو)

توضيح من مصراوي: ما قاله "تاج الدين" عن ذروة كورنا من بيان رسمي (فيديو)

شبكة عيون الإخبارية