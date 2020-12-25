أكاديمية الشرطة تُنظم ورشة عمل تدريبية لعدد من العاملين بالجهاز الحكومي

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

نظم مركز البحوث بأكاديمية الشرطة، ورشة عمل تدريبية لعدد من العاملين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت عنوان "دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدولة"، بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين وبحضور عدد من قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وناقشت الورشة التدريبية على مدار أيام انعقادها عدداً من الموضوعات المتصلة بالأمن القومي .

وأسفرت المناقشات خلال ورشة العمل عن عدد من النتائج، ومن أبرزها نجاح جهود الدولة المصرية في مواجهة مخططات هدمها وإسقاطها من الداخل، واحتواء الآثار السلبية لتلك المخططات، والنهوض بالوعي لدى المواطنين.

وفي ختام الفعاليات قام المشاركون بجولة تفقدية داخل الأكاديمية تعرفوا خلالها على أهم المنشآت التدريبية والتعليمية، وكان لتلك الفعاليات أصداء إيجابية في نفوس المُشاركين.