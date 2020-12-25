صور.. جامعة الإسكندرية تحصد المراكز الأولى في بطولة الجامعات للسباحة

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الإسكندرية – محمد عامر:

حصدت جامعة الإسكندرية المراكز الثلاث الأولى في بطولة الجامعات والمعاهد المصرية للسباحة بالدورة الـ 48 للشهيد الرفاعي، والتي تستمر فاعلياتها لمدة 3 أيام.

يشارك في البطولة التي يستضيفها إستاد جامعة الإسكندرية 32 جامعة حكومية وخاصة، بإجمالي 295 طالبا وطالبة، بالإضافة إلى فريق من ذوى الاحتياجات الخاصة.

ومن جانبه، قال الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، إنه جرى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والكشف الطبي على كافة المشاركين قبل بدء المسابقات.

ولفت قنصوه، في بيان له، اليوم الجمعة، إلى التزام المتسابقين بإجراءات التباعد داخل غرف الملابس، وتوفير المسافة الآمنة بين اللاعبين، مشيرا إلى توفير حجرة للعزل الصحي، وأخرى للطاقم الطبي.

وبدوره، أكد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، على جاهزية جامعة الإسكندرية لاستئناف الأنشطة الرياضية وفقاً لشروط الإتحاد الرياضي المصري للجامعات.

وأعلن جابر، فوز جامعة الإسكندرية بالمركز الأول في مسابقة 50 متر حرة طلبة، والمركز الأول في مسابقة 50 متر طالبات، والمركز الثالث 100 متر ظهر طلبة، والمركز الثاني طالبات، وأيضاً فازت بالمركز الثاني 200 متر طلبة فراشة.

ووفقا لنائب رئيس جامعة الإسكندرية، حصدت الجامعة مركز أول تتابع 4م ×100 طالبات، ومركز ثاني 4م ×100 طلبة، والمركز الثاني والثالث 50 متر حرة من ذوى الهمم.