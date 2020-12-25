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"عشة" تعلق أعمال إنشاء مسجد في بورسعيد

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"عشة" تعلق أعمال إنشاء مسجد في بورسعيد "عشة" تعلق أعمال إنشاء مسجد في بورسعيد

مصراوي Masrawy

11:19 ص الجمعة 25 ديسمبر 2020

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعاقت "عشة" بمحافظة بورسعيد، أعمال إنشاء مسجد النصر بمنطقة القابوطي في نطاق حي الضواحي.

وأشار حي الضواحي، في بيان له، اليوم الجمعة، إلى أن اللواء أحمد قاسم، رئيس الحي، وجه ببحث إزالة المعوقات التي تعيق البدء في إنشاء مسجد النصر بالقابوطي، وأن إدارة التنظيم بالحي تحت إشراف المهندس علاء عبد المجيد، مدير إدارة التنظيم، وأحمد سعيد، مسئول الإدارة بالتنسيق مع مندوب الإدارة الهندسية بمديرية أوقاف بورسعيد، المهندس السيد مسعد صالح، قاموا بمعاينة مكان إنشاء المسجد على الطبيعة بشارع البحر.

وأكد على أنه جرى الإتفاق على بحث إزالة "عشة"متداخلة مع الأرض التى سيقام عليها المسجد للبدء في بناء وتشييد المسجد على وجه السرعة.

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