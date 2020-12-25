أخبار عاجلة

بـ13 برجًا.. ​المنصورة الجديدة تدخل عصر ناطحات السحاب (فيديو) -
مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة -
"ضحايا حلال" يثير حفيظة المجتمع بسبب مشاهد جريئة بشكل مبالَغ فيه -
"القريقري" يحتفل  بزواج "عبد الله" بجدة -
معاييرك تبني مخاوفك -
"السواحة": إطلاق سياسة الاقتصاد الرقمي يدعم الجهود الساعية لزيادة التنافسية والتنوع -
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!! -
الجنايات تحسم مصير المتهمين بقتل "فتاة المعادي" اليوم -
توقف الزيادة وانخفاض طفيف.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء -
مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

أبرزها ضبط 8 أطنان أرز يحوي حشرات.. جهود مباحث خلال يوم

Print
أبرزها ضبط 8 أطنان أرز يحوي حشرات.. جهود مباحث التموين خلال يوم أبرزها ضبط 8 أطنان أرز يحوي حشرات.. جهود مباحث خلال يوم

مصراوي Masrawy

11:11 ص الجمعة 25 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1258 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها القضايا الآتية: ضبط (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة القليوبية، بحوزته 3,24 طن "لحوم - دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات (أمين عهدة لأحد فروع الجملة التابع لإحدى شركات تجارة الجملة) بمحافظة القاهرة، بحوزته (8 طن سلع تموينية "أرز تمويني مدعم") غير صالح للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصه الطبيعية واحتوائها على حشرات حية وميتة وغير مطابق للمواصفات القياسية المتعاقد عليها مع هيئة السلع التموينية لإرتفاع نسبة الكسر والشوائب به.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

تخفيضات وإعفاءات.. قرارات جديدة لتنشيط السياحة في مصر

تخفيضات وإعفاءات.. قرارات جديدة لتنشيط السياحة في مصر

توضيح من مصراوي: ما قاله "تاج الدين" عن ذروة كورنا من بيان رسمي (فيديو)

توضيح من مصراوي: ما قاله "تاج الدين" عن ذروة كورنا من بيان رسمي (فيديو)

شبكة عيون الإخبارية