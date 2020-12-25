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"الخليج" الإماراتية: اليمن يتلمس أولى الخطوات في طريق المصالحة الشاملة

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"الخليج" الإماراتية: اليمن يتلمس أولى الخطوات في طريق المصالحة الشاملة "الخليج" الإماراتية: اليمن يتلمس أولى الخطوات في طريق المصالحة الشاملة

مصراوي Masrawy

10:48 ص الجمعة 25 ديسمبر 2020

أبوظبي - أ ش أ

قالت صحيفة "الخليج" الإماراتية، إنه بتشكيل اليمنية الجديدة، وبجهود من التحالف العربي الداعم للشرعية، وعلى رأسه ، ومشاركة فاعلة من الإمارات، يكون اليمن قد بدأ يتلمس أولى الخطوات في طريق المصالحة الشاملة وإنهاء الأزمات التي ظل يعانيها منذ انقلاب جماعة الحوثي واستيلائها على السلطة في سبتمبر 2014.

وأشارت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الجمعة، بعنوان "اليمن على طريق المصالحة" - إلى أن التحديات التي تقف أمام الحكومة الجديدة ليست هينة، لكن الطريق أصبح سالكاً لإنجاز تحول حقيقي في مسار الأزمة وتذليل العقبات التي كانت تحول دون حضور الدولة بشكل فاعل في المناطق المحررة، خاصة الجنوبية، التي تمكنت من طرد القوات الموالية لجماعة الحوثي، والانتصار لحقّها في أن تبتعد عن المشاريع الخارجية، التي تهدف إلى رهن اليمن كله إلى أجندات تتعارض مع المشروع العربي الكبير في اليمن.

وأوضحت "الخليج"، أن طريق المصالحة في اليمن بات مفتوحاً، وأمام المكونات السياسية كافة فرصة لخدمة وطنها وتطبيق نهج لمالجة الأوضاع الاقتصادية التي يعانيها، وترميم الجراح التي خلفتها الحرب والالتفات إلى مفاتيح التنمية، فهي الكفيلة بإعادة الاستقرار المفقود لسنوات طويلة.

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مصراوي Masrawy

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