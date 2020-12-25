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لمروره بأزمة نفسية.. انتحار شاب شنقا داخل شقته بمنطقة عين شمس

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لمروره بأزمة نفسية.. انتحار شاب شنقا داخل شقته بمنطقة عين شمس لمروره بأزمة نفسية.. انتحار شاب شنقا داخل شقته بمنطقة عين شمس

مصراوي Masrawy

10:59 ص الجمعة 25 ديسمبر 2020

كتب- محمد الصاوي:

أقدم شاب على الانتحار شنقا داخل غرفته بمنطقة عين شمس اليوم الجمعة.

بدأت الواقعة بعثور الأهالي بمنطقة عين شمس على جثة شاب عشريني من دولة السودان مقيم منذ فترة بالقاهرة، مشنوقا داخل غرفة نومه.

وكشفت تحريات البحث الجنائي أن أصابته حالة اكتئاب قبل فترة من إقدامه على التخلص من حياته، تم نقل جثة الشاب للمستشفى العام.

وكُلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود للوقوف على ملابسات الواقعة للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

جرى تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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