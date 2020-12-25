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يوفد مندوبًا لتهنئة طائفة الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد

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السيسي يوفد مندوبًا لتهنئة طائفة الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد يوفد مندوبًا لتهنئة طائفة الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد

مصراوي Masrawy

11:03 ص الجمعة 25 ديسمبر 2020

أ ش أ

أوفد الرئيس عبدالفتاح ، محمد يحيي الأمين برئاسة الجمهورية إلى طائفة الروم الأرثوذكس للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الخميس، عبر الفيديو كونفرانس في قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي مع رؤساء التجمعات الإقليمية الاقتصادية على مستوى القارة الافريقية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن القمة تناولت مناقشة الاستعدادات لعقد القمة القادمة للاتحاد الإفريقي المقرر لها في فبراير٢٠٢١.

وأعرب الرئيس خلال الاجتماع عن التقدير للرئيس الجنوب أفريقي "سيريل رامافوزا" الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي، لحرصه على دورية انعقاد اجتماعات الاتحاد الإفريقي بالرغم من التحديات التي يفرضها تفشى ، مؤكداً على أهمية استمرار الجهود الجماعية للنهوض بأجندة العمل الأفريقي المشترك في ظل الظروف الدقيقة الراهنة.

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