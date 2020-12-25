البحوث الفلكية يكشف تفاصيل اقتراب كويكبات من الأرض قبل نهاية 2020

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مصراوي Masrawy

كتب يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الفترة القليلة المتبقية من عام 2020 سيشهد الفلكيون حول العالم رصد لبعض الكويكبات التي تقترب من الأرض خلال الفترة (25-30 ديسمبر 2020م)، والتي هي على مسافات كبيرة من كوكب الأرض.

وقال القاضي في بيان اليوم، إن أقرب كويكب سيكون على مسافة ضعف المسافة بين الأرض والقمر ولا تمثل أي تهديد ولاتوجد أي فرص للتصادم او الارتطام كما تشيع بعض المواقع.

من ناحيته، قال الدكتور أسامة رحومة رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد، إن من أهم هذه الكويكبات الكويكب ((501647) 2014 SD224) والذي تم اكتشافه في 22 سبتمبر 2014 بواسطة نظام رصد (Pan-STARRS1) الموجود بمرصد (Haleakala) في هاواوي ويبلغ قطره حوالي 150 مترًا وتم رصده على مدى الستة سنوات الماضية حيث أصبح مداره معروفا تماما ويدور في مدار بيضاوي حول الشمس ويكمل دورته حول الشمس في 353.15 يوم.

وتابع رحومة: وسيكون الكويكب في أقرب نقطة من الأرض اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020م الساعة 20:20 بتوقيت جرينتش وعلى مسافة 0.02 وحدة فلكية حوالي 3 ملايين كم وهي تعتبر مسافة آمنة، ولن يزيد لمعانه على لمعان بلوتو.

وأضاف الدكتور أشرف شاكر، أستاذ ورئيس قسم الفلك بالمعهد، أنه يتم رصد تلك الأجسام السماوية من خلال مجموعات عمل بحثية بالمعهد تتناول رصد الأجسام القريبة من الأرض باستخدام التليسكوبات المتاحة لدى المعهد سواء في مرصد القطامية الفلكى او في مقر المعهد الرئيسى بحلوان.

ودعا المعهد، جميع المواطنين الذين لديهم أي تساؤلات أو استفسارات عن اى ظاهرة طبيعية (فلكية او جيوفيزيقية) بالتواصل المباشر مع المعهد من خلال القنوات الاتصال المتاحة لتوضيح أي معلومة أو الإجابة عن أي تساؤل، ومع نهاية العام الميلادى الجديد 2020 نتمنى أن يكون العام القادم 2021 أفضل الأعوام لمصرنا الحبيبة.