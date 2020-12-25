اليوم.. وزير المالية يفتتح إدارة مدينة طور سيناء

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جنوب سيناء- رضا السيد:

يفتتح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، المديرية المالية بمدينة طور سيناء، بعد أعمال التطوير ورفع الكفاءة وإنشاء وحدة التدريب الداخلي.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه جرى إنشاء المديرية المالية بمدينة الطور منذ عام 1994، ولم يحظى المبنى بالصيانة اللائقة التي تتماشى مع رؤية مصر 2030، وأدت العوامل الجوية وارتفاع الرطوبة وطبيعة الطقس في جنوب سيناء إلى تآكل درجات السلالم وتهالك الدهانات والاثاث المكتبي والأبواب، مما أثر على بيئة العمل ومعدلات الإنجاز.

وأكد المحافظ أنه جرى تطويرها على مرحلتين، بشكل يتماشى مع منظومة التحول الرقمي، و تزويدها بوحدة تدريب داخلية، وقاعات تدريب، ومعامل للحاسب الآلي، وبنية تحتية تكنولوجية شاملة، وإزالة النظام القديم بالكامل، وإنشاء نظام جديد يواكب رؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن المبنى أصبح حضاريًا ذات واجهة كلادينج والكارتينوول، ومزودة بأحدث أنظمة الأمن والمراقبة والبوابات الإلكترونية، وغرفة أمن وتحكم مركز وبها شاشات للمراقبة وأجهزة السرفيس لربط اجهزة الحاسب الألي بكافة الإدارات ببعضهم البعض، لتوفير الوقت والجهد والنفقات.