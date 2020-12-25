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خروج عربتي قطار في قنا عن القضبان.. وتوقف حركة السير

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خروج عربتي قطار في قنا عن القضبان.. وتوقف حركة السير خروج عربتي قطار في قنا عن القضبان.. وتوقف حركة السير

مصراوي Masrawy

10:53 ص الجمعة 25 ديسمبر 2020

قنا-عبدالرحمن القرشي :

تعطلت حركة القطارات صباح اليوم الجمعة في قنا، بعد خروج قطار مميز عن القضبان دون إصابات بمركز قفط جنوبي قنا.

وقال محمد موسى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، إنه تبلغ للأجهزة الأمنية، صباح اليوم الجمعة، بخروج عربتين من القطار رقم 157 المميز القادم من الأقصر ومتجه إلى القاهرة، عن القضبان قبيل دخوله المحطة، دون وقوع إصابات.
وأشار موسى، إلى أنه جرى توفير 83 سيارة ميكروباص لنقل الركاب إلى مراكز قنا والمحافظات المجاورة، وجارى العمل على صيانة العطل وإعادة تسيير حركة القطارات.

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