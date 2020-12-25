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قطع مياه الشرب عن 8 مناطق في أسوان لمدة 8 ساعات

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قطع مياه الشرب عن 8 مناطق في أسوان لمدة 8 ساعات قطع مياه الشرب عن 8 مناطق في أسوان لمدة 8 ساعات

مصراوي Masrawy

10:44 ص الجمعة 25 ديسمبر 2020

أسوان - إيهاب عمران:

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، بيانا حول قطع مياه الشرب اليوم الجمعة، عن 8 مناطق في مدينة أسوان ولمدة 8 ساعات.

وجاء نص البيان"نظراً للقيام بتنفيذ أعمال إحلال وتجديد محطات رفع الصرف الصحي ، 13 ، 14 ، بالجزيرة وهو ما يترتب عليه قطع المياه عن مناطق " موقع الأقاليم – الجزيرة – الكسارة – الصداقة الجديدة – كوبرى المطحن – كوبرى دبورة – كوبرى أسامة – كوبرى الناصرية " وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة السادسة من صباح غداالسبت " .

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين، والجهات الخدمية المعنية، بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب قبل الفترة المحددة بالاتصال بالخط الساخن للشركة 125 في حالة طلب سيارات مياه شرب بالمجان.

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