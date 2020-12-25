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خبير ألماني: التطعيم لن يؤثر على الوباء في الوقت الحالي

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خبير ألماني: التطعيم لن يؤثر على الوباء في الوقت الحالي خبير ألماني: التطعيم لن يؤثر على الوباء في الوقت الحالي

مصراوي Masrawy

10:30 ص الجمعة 25 ديسمبر 2020

(د ب أ):

تبدأ ألمانيا حملة التطعيم ضد المستجد بعد غد الأحد.

وبحسب تقديرات طبيب العدوى الألماني، البروفيسور هيلموت فيكنشر، فإن بداية التطعيم "لن تؤثر على الوباء في الوقت الحالي".

وقال مدير معهد طب العدوى في المستشفى الجامعي شليزفيج-هولشتاين ورئيس الجمعية الألمانية لمكافحة الأمراض الفيروسية في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ": "هذا لأن لدينا عددا كبيرا جدا من الأشخاص الذين يتعين تطعيمهم ولن يكون لدينا لقاح كافٍ لفترة طويلة".

ووفقا لفيكنشر، يعتمد التطور الإيجابي للجائحة في عام 2021 على ما إذا كان التطعيم الشامل للسكان - سواء كان بنسبة 60 أو 80 في المائة - قد اكتمل قبل شتاء 2021/2022.

ولا يتوقع فيكنشر أي تخفيف كبير لقيود احتواء كورونا قبل عيد القيامة، موضحا أن التخفيف ربما يقتصر على إعادة فتح بعض القطاعات قبل ذلك الموعد، لكنه لا يتوقع تخفيف القيود في الحياة اليومية إلا عندما يصبح الطقس أكثر دفئا بشكل ملحوظ، معربا لذلك عن تمنياته بأن يبدأ الربيع دافئا وعلى نحو مبكر.

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مصراوي Masrawy

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